УЕФА определил бригаду судей, которая будет обслуживать первый поединок 3-го квалифайраунда ЛЧ между украинской и кипрской командами.

На первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевское Динамо будет принимать кипрский Пафос, УЕФА назначила судейскую бригаду из Швейцарии.

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Главным арбитром поединка будет Сандро Шерер. Ему будут ассистировать Йонас Эрни и Сюзанн Кюнг. Функции четвертого арбитра выполнит Урс Шнидер.

Систему VAR будет обслуживать Федаи Сан, а его помощником будет Йоханнес фон Мандах.

Напомним, номинально домашний матч для Динамо состоится в польском городе Люблин, на стадионе Арена Люблин. Начало встречи – во вторник, 5 августа, в 21:00 по киевскому времени.

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