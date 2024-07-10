Динамо начинает активную подготовку к новому сезону товарищеским матчем с немецким Падерборном. Ищите составы и онлайн-трансляцию поединка на "Футбол 24".

Первым соперником Динамо на летнем сборе в Австрии станет представитель второй немецкой Бундеслиги – Падерборн (7-я строчка по итогам прошлого сезона). Встреча состоится в среду, 10 июля, и стартует в 18:00 по киевскому времени.

Где смотреть Динамо – Падерборн? Матч в прямом эфире будет доступен на Youtube-канале Динамо. Смотреть игру вживую также можно в этой новости на "Футбол 24".

Напомним, в Австрию Александр Шовковский взял 29 футболистов. При этом Максим Брагару, Николай Михайленко и Валентин Рубчинский в период сбора будут задействованы в олимпийской сборной Украины, а Вячеслав Суркис, Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев, Андрей Маткевич и Матвей Пономаренко – в юношеской сборной Украины U-19.

Стартовый состав Динамо:

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