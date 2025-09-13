"Бывший футболист Динамо Киев Брайан Себальйос прибыл в Киев с заявленным, отдельно скандально известным селекционером, ростом 192 см. Однако на медосмотре оказалось, что по дороге в Украину он ”потерял“ 10 сантиметров.

"Могу говорить о проблемах Динамо часами": Кравец раскрыл правду об уходе из киевского клуба

Но это лишь один момент. Далее выяснилось, что он чересчур подвержен травматичности: больше половины времени своего пребывания в Киеве, к сожалению, провел в лазарете.

Третьим фактором стала неуверенная игра защитника в футболке Динамо: в решающие моменты матчей он регулярно ошибался. И к этому всему – игрок постоянно был напуганным из-за войны в стране и откровенно не имел желания оставаться здесь. В конце концов, он просто уехал – и больше мы его не видели.

К сожалению, в этой истории нашему бывшему селекционеру нечем гордиться. Ее просто надо как можно быстрее забыть и больше никогда не возвращаться", – приводит заявление клуба Динамомания.

Напомним, Брайан Себальйос в июне 2024 года перешел в Динамо, однако уже в декабре покинул команду. Сейчас он выступает за клуб МЛС Нью-Ингленд Революшн.

"Лідери та зірки мають справді такими бути не на словах, а на ділі": Ротань про "динамізацію" Полісся і свіже підсилення