"Динамо возлагает большие надежды на свое вратарское звено. Нещерет и Моргун – основная обойма голкиперов для клуба на этот сезон.

Динамо может перехватить голкипера у Реала – от этого зависит судьба Лунина

Конкуренцию им составляют молодые Игнатенко и Суркис. А насчет новостей о переходе Ливаковича из Фенербахче – это неправда. На эту позицию клуб не ведет поисков", – написал Шахов в своих соцсетях.

Напомним, ранее журналист Пабло Оливейра сообщал, что Динамо стремится подписать вратаря Фенербахче Ливаковича. В услугах футболиста также заинтересована Севилья. Кроме того, по информации СМИ наставник Фенербахче Жозе Моуринью предлагал обменять Доминика на Андрея Лунина.

К слову, контракт вице-чемпиона мира с турками действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает хорвата в 9 млн евро.

