Динамо отреагировало на слухи о трансфере вице-чемпиона мира – в конкурентах Севилья
Директор медиадепартамента киевлян Андрей Шахов-младший отрицает интерес "бело-синих" к хорватскому голкиперу Доминику Ливаковичу.
"Динамо возлагает большие надежды на свое вратарское звено. Нещерет и Моргун – основная обойма голкиперов для клуба на этот сезон.
Динамо может перехватить голкипера у Реала – от этого зависит судьба Лунина
Конкуренцию им составляют молодые Игнатенко и Суркис. А насчет новостей о переходе Ливаковича из Фенербахче – это неправда. На эту позицию клуб не ведет поисков", – написал Шахов в своих соцсетях.
Напомним, ранее журналист Пабло Оливейра сообщал, что Динамо стремится подписать вратаря Фенербахче Ливаковича. В услугах футболиста также заинтересована Севилья. Кроме того, по информации СМИ наставник Фенербахче Жозе Моуринью предлагал обменять Доминика на Андрея Лунина.
К слову, контракт вице-чемпиона мира с турками действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает хорвата в 9 млн евро.
