Киевское Динамо официально отреагировало на репосты россиян в TikTok в исполнении нового форварда команды Владислава Бленуце.

“Футбольный клуб Динамо вместе с огромной семьей наших болельщиков делает все возможное для приближения нашей победы над агрессором.

Патриотизм, работа на нашу победу и безусловное осуждение действий страны-оккупанта являются определяющими принципами формирования нашей команды. Именно поэтому мы считаем необходимым объяснить ситуацию с подписанием нашего нового румынского легионера.

Новичок Динамо оказался любителем "русского мира" – репостил Соловьева и хотел перейти в клуб из РФ

Сделка по приобретению Владислава Бленуце состоялась в последние минуты трансферного окна и была связана с переходом Владислава Ваната в Жирону. В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений относительно его позиции – он четко заявил о поддержке Украины и желание выступать за Динамо.

Как только стало известно об определенном неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает настоящую ситуацию, занимает полностью проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине.

Для Динамо Киев не существует компромиссов в вопросе отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины. Клуб не воспримет никаких отступлений от стопроцентной патриотической позиции и немедленно прекратит сотрудничество с любым из наших игроков.

Владислав Бленуце сам в ближайшее время обратится к украинцам с исчерпывающим разъяснением своей позиции.

Уже завтра, 5 сентября, на клубном канале Динамо ТВ выйдет его первое развернутое интервью, в котором он ответит на все вопросы и поделится собственным видением ситуации. Слава Украине!" – сообщили в пресс-службе Динамо.

