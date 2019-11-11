Динамо отреагировало на расистский скандал в матче с Шахтером

Киевское Динамо выступило с официальным заявлением относительно инцидента между игроком Шахтера Тайсоном и фанатами, которых обвинили в расистских оскорблениях в адрес бразильца.

"Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором, безапелляционно, обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия.

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Футбольный клуб Динамо своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданность принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль отечественной Ассоциации футбола, борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов. Однако, за все годы не инициировано ни одного мероприятия, встречи, диалога с представителями фан-среды, лидерами болельщицких движений.

Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось.

Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", – подчеркивается в заявлении на официальной странице Динамо в Facebook.

Напомним, матч Шахтер – Динамо останавливали на 70-й минуте из-за расистских выкриков фанатов в адрес капитана дончан Тайсона. Бразилец ответил неприличным жестом и был удален с поля, но команды вернулись на поле и смогли завершить игру.

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