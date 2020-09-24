Динамо и его фанаты сохраняют теплые воспоминания о защитнике Данило Силве. .

Киевский клуб на своей странице в Facebook поблагодарил 33-летнего бразильца, который решил повесить бутсы на гвоздь.

Полузащитник Динамо продолжит карьеру в чемпионате России

"Бывший игрок Динамо (с 2010 по 2017 год) Данило Силва объявил о завершении карьеры. Спасибо футболисту за время проведенное в нашей команде и значительный вклад в достижения киевского Динамо! Obrigado!" – говорится в публикации.

Напомним, Силва вместе с киевлянами завоевал 5 трофеев – дважды становился чемпионом УПЛ, выиграл два Кубка и один Суперкубок Украины.

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