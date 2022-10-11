О точных деталях повреждения вратаря киевлян Дениса Бойко пока говорить рано.

Накануне появилась информация о травме крестообразных связок колена 34-летнего кипера, которую он получил в матче 6-го тура УПЛ против Руха (3:0).

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Сегодня пресс-служба киевлян назвала любые предварительные сообщения о характере повреждения Дениса информационной спекуляцией. Точные детали станут известны после углубленного обследования, на которое Бойко отправился в Барселону. Оно состоится завтра, 12 октября.

Напомним, что основной кипер Георгий Бущан тоже выбыл из игры на время. Вероятно, первым выбором Луческу будет Руслан Нещерет. Также румынский специалист на матч с Ренном, который состоится в четверг, взял 17-летнего вратаря Юрия Авраменко из юношеской команды.