Динамо отпустит своего голкипера в европейский чемпионат
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Голкипер Динамо Даниил Моисеев продолжит карьеру заграницей.
Динамо нашло для голкипера U-19 Даниила Моисеева новую команду. Как сообщает Sport Arena 18-летний игрок продолжит карьеру в словацком Шаморине.
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Шаморин выступает во втором дивизионе Словакии. Клуб входит в структуру одной из самых известных команд – ДАК 1904.
Даниил Моисеев – воспитанник Динамо, в сезоне 2023/24 вместе с киевлянами добывал титул чемпиона Украины среди юношеских команд.
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