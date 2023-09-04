Динамо отпустит легионера за границу, – СМИ
21:13 - Читати українською
Вингер Динамо Кахим Пэррис проведет сезон 2023/24 в другом чемпионате.
Кахим Пэррис в ближайшее время должен стать игроком азербайджанского Сабаха, сообщает ТаТоТаке.
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Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа. Интересно, что за Сабах в прошлом сезоне местное первенство разрывал вингер Шахтера Алексей Кащук.
Заметим, что Перрис присоединился к Динамо в сентябре 2022 года. В общем, он провел за киевлян 15 матчей, в которых отметился 3 ассистами.
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