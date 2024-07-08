Динамо достигло принципиальной договоренности насчет аренд Сергея Булецы и Александра Сироты в зарубежные клубы, сообщает ТаТоТаке.

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Булеца проведет следующий сезон в составе польской Лехии (аренда на 1 год), а Сирота присоединится к Маккаби Хайфа (также на 1 год, но предусмотрена опция выкупа за сумму 2,5 млн долларов).

Отметим, что Булеца провел прошлый сезон в польском Заглембе, сыграл в 30 поединках, отметившись голом и 4 ассистами. Сирота сыграл 20 матчей за Динамо в прошлом сезоне, записав в свой актив 1 ассист.

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