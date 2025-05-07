Динамо запланировало настоящую кадровую революцию будущего лета, сообщает Telegram-канал Идеальное Динамо.

Динамо официально объявило о трансфере колумбийского вингера

Так, киевляне запланировали подписание еще двух легионеров после трансфера Анхеля Торреса. Один из них – на позицию центрального защитника, также есть намерение подписать игрока атакующего плана. Также утверждается, что Владимир Бражко летом будет продан, скорей всего уйдет и Максим Дячук. А Максима Брагару отпустят в аренду. "Бело-синие" еще готовят новый контракт для Андрея Ярмоленко.

Напомним, Динамо в этом сезоне имеет шанс на "золотой дубль". За 3 тура до конца УПЛ киевляне опережают Александрию на 4 очка, а в финале Кубка Украины встретятся с Шахтером (матч запланирован на 14 мая).

Динамо може чекати в ЛЧ легший шлях, ніж зазвичай – хто суперники у кваліфікації, до якої все ближче