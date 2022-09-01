Денис Антюх на официальном сайте УПЛ уже зарегистрирован как игрок луганчан. Ни Динамо, ни Заря пока не делали никаких заявлений по переходу.

Антюх мог стать частью трансфера Владислава Кабаева в киевский клуб. 25-летний вингер также играет на флангах атаки и имеет схожий стиль. Денис в Заре сразу забрал седьмой номер, ранее принадлежавший Кабаеву.

Напомним, Динамо год назад подписало Антюха из Колоса, но игрок не смог стать важным элементом в команде Луческу – всего 4 матча и ни единого результативного действия.

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