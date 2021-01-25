Динамо отпустило 21-летнего полузащитника в черниговский клуб на правах аренды, которая рассчитана на один календарный год. У киевлян будет право досрочно вернуть игрока по окончании сезона, сообщает пресс-служба клуба.

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К слову, Богдан Билошевський – воспитанник академии киевского Динамо. С начала текущего сезона опорный хавбек, который неоднократно выводил "бело-синих" на поле с капитанской повязкой, провел в молодежном чемпионате Украины 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

Напомним, что Динамо ушло на зимний перерыв лидером турнирной таблицы УПЛ. Десна расположилась на третьей строчке, уступая киевлянам семь очков.

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