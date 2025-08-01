Динамо официально сообщило о переходе Давида Билого в Александре на правах аренды.

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Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона без права последующего выкупа футболиста. К слову, полузащитник ни разу не сыграл за основу Динамо.

Напомним, что Давид Билый прошлый сезон провел в составе команды U-19 "бело-синих", сыграл в 20 матчах и забил 1 гол. Также в его активе 4 поединка в юношеской Лиге УЕФА.

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