Хавбеки Динамо Карлос Де Пена и Миккел Дуэлунд не помогут команде в матче 13 тура УПЛ против Колоса.

Оба легионера киевлян уже отправились в отпуск, чем похвастались в Instagram.

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Де Пена прилетел в родной Уругвай, где наслаждается вином и барбекю. Дуэлунд также будет отдыхать на родине – Дании. Миккел опубликовал фотографию со своими двумя любимцами.

Напомним, сегодня Динамо проведет последний матч 2020 года – домашний поединок против Колоса. После этого в УПЛ начнется двухмесячная пауза.

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