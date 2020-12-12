Динамо отпустило двух легионеров в отпуск раньше других
11:16 - Читати українською
Хавбеки Динамо Карлос Де Пена и Миккел Дуэлунд не помогут команде в матче 13 тура УПЛ против Колоса.
Оба легионера киевлян уже отправились в отпуск, чем похвастались в Instagram.
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Де Пена прилетел в родной Уругвай, где наслаждается вином и барбекю. Дуэлунд также будет отдыхать на родине – Дании. Миккел опубликовал фотографию со своими двумя любимцами.
Напомним, сегодня Динамо проведет последний матч 2020 года – домашний поединок против Колоса. После этого в УПЛ начнется двухмесячная пауза.
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