Как сообщает BuckarooBanzai, 21-летний центрбек Динамо Максим Дячук и его ровесник Антон Царенко уже в Гданьске и завершают переход в местную Лехию.

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Ожидается, что это будут арендные соглашения, сроком на 1 год. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

Дячук в сезоне 2024/2025 провел за Динамо 12 матчей и отметился 1 ассистом. Что касается Антона Царенко, то прошлый сезон полузащитник провел в Лехии – 29 поединков, 2 гола и 2 результативные передачи.

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