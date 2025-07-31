Динамо отправится в гости к Руху, Шахтер сыграет с Карпатами – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 2-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 2-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 4 дней: с 8-го по 11 августа включительно, сообщает УПЛ на своем официальном сайте.
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Динамо сыграет против Руха в пятницу, 8 августа. Эта дата выбрана не случайно. УПЛ приняла во внимание то, что киевлянам 12 августа играть на выезде в квалификации Лиги чемпионов против Пафоса. Игра "бело-синих" со львовянами начнется в 18:00.
2 ТУР
8 августа (пятница)
Полтава – Верес – 15:30
Рух – Динамо – 18:00
9 августа (суббота)
Кривбасс – Металлист 1925 – 13:00
ЛНЗ – Эпицентр – 15:30
10 августа (воскресенье)
Оболонь – Александрия – 13:00
Полесье – Колос – 15:30
Карпаты – Шахтер – 18:00
11 августа (понедельник)
Заря – Кудривка – 18:00
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