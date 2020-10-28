"Фактически, с момента вылета в Будапешт и в течение двух следующих недель команда и персонал закрываются на двухнедельный карантин, где будут минимизированы все внефутбольные контакты.

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Это правильное решение, особенно перед следующими тестами в субботу, которых все ожидают с волнением. Никто не хочет кадрового повторения испанского вояжа конкурентов", – пишет телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

Заметим, перед матчем с Ференцварошем, который состоится уже сегодня, 28 октября, в 22:00, в Динамо обнаружили трех инфицированных – это Георгий Бущан, Виталий Миколенко и тренер по физической подготовке Виталий Кулиба. Уже в субботу "бело-синие" встретятся с СК Днепр-1 в рамках УПЛ.

Ференцварош – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов