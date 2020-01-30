Динамо отправит Родригеса в аренду Анкарагюджю – форвард уже в Турции, – СМИ

Форвард Динамо Жерсон Родригес близок к переезду в чемпионат Турции.

Киевский клуб согласился отдать люксембуржца в аренду Анкарагюджю, утверждает FCDynamonation.

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Родригес уже прибыл в столицу Турции, клубы близки к успешному завершению переговоров. Ожидается, что о переходе будет официально объявлено сегодня или завтра. Жерсон Родригес стал игроком Динамо прошлым летом, однако не смог закрепиться в первой команде из-за конфликта с Алексеем Михайличенко. В активе нападающего 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 мяча.

К слову, контракт люксембуржца с Динамо действует до лета 2024 года. Отметим, что Алексей Михайличенко не взял Родригеса на первый зимний сбор в Турции.

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