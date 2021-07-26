Киевская делегация отправилась из аэропорта Зальцбурга на родину, сообщает официальный сайт клуба. Приземление в аэропорту Борисполь ожидается около полуночи.

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За время сборов Динамо успело побывать в 4 странах – Австрии, Швейцарии, Франции и Италии. В рамках подготовки подопечные Луческу сыграли впечатляющие 12 спаррингов. Результаты таковы – 5 побед, 5 ничьих и 2 поражения.

Напомним, официальный сезон для Динамо стартует 1 августа домашним матчем в УПЛ против Вереса. Начало встречи в 19:30.

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