Динамо отправилось на второй зимний тренировочный сбор в Турцию

Динамовцы отправляются на второй сбор в Турцию / ФК Динамо

Футболисты киевского Динамо вновь приступают к тяжелой работе на втором сборе, чтобы подойти ко второй части сезона в оптимальных кондициях.

Киевские динамовцы после нескольких дней отдыха продолжают подготовку ко второй части сезона, сообщает официальный сайт Динамо.

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Сегодня, 2 февраля, первый состав Динамо вместе с молодежной командой отправился в Турцию, чтобы начать второй тренировочный сбор. Команда в 9:30 из аэропорта Борисполь отправилась в Анталию. Напомним, главный тренер команды Алексей Михайличенко накануне обнародовал список футболистов, которые будут тренироваться в Белеке – в перечень попало 24 футболиста.

К слову, второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. На этот период у киевлян запланировано шесть контрольных матчей.

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