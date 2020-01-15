Динамо отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию

Подопечные Алексея Михайличенко вылетели в Турцию чтобы начать подготовку к сезону.

Сегодня, 15 января, Динамо начинает подготовку к весенней части сезона – команда в 9:30 вылетела в Анталью, откуда отправится в Белек, где и будет базироваться ближайшие две недели, сообщает официальный сайт клуба.

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Интересно, что киевляне впервые за последние 16 лет полетели в Анталью вместо традиционной испанской Марбельи. К слову, в далеком 2003-м Динамо именно под руководством нынешнего наставника команды готовилось к сезону в Турции.

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К слову, перед вылетом главный тренер Динамо Алексей Михайличенко и генеральный директор "бело-синих" Резо Чохонелидзе почтили память жертв авиакатастрофы МАУ.

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