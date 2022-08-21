Динамо сегодня, 21 августа, провело тренировку в Лодзи, после чего отправилось в Лиссабон, сообщает официальный сайт киевлян. Отметим возвращение в состав Дениса Гармаша и Сергея Сидорчука, пропустивших прошлую игру из-за дисквалификации.

Бенфика – Динамо: ответный матч Лиги чемпионов рассудит арбитр, ранее фиксировавший поражение киевлян от "орлов"

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко.

Защитники: Вивчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Боль.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх, Царенко, Яцик.

Форварды: Ванат, Беседин.

Напомним, ответный матч между Бенфикой и Динамо состоится во вторник, 23 августа, в Лиссабоне. Начало встречи в 22:00. Первый поединок завершился победой лиссабонцев со счетом 2:0.

Динамо потерпело поражение от Бенфики в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ – Цыганков мог стать героем, но привез гол