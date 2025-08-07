Киевское Динамо официально сообщило об очередной аренде для суринамца Джастина Лонвейка.

24-летний полузащитник вернется в чемпионат Нидерландов, став игроком Фортуны Ситтард, за которую уже выступал в кампании 2023/24. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

После аренды голландский клуб имеет первоочередное право выкупить контракт игрока.

Напомним, что Динамо подписало Лонвейка за 1,5 млн евро в 2022 году, но тот не заиграл в Украине и несколько раз отправлялся в аренды за границу. В составе киевлян Джастин провел всего 24 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

