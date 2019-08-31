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Динамо отправило Корзуна в Португалию, – Record

10:59 152 Читати українською
Динамо отправило Корзуна в Португалию, – Record
Никита Корзун / ФК Динамо

Белорусский хавбек Динамо Никита Корзун перебрался в новую команду на правах аренды.

Португальский Вилафранкенш арендовал на год с правом выкупа хавбека киевского Динамо Никиту Корзуна, сообщает Record.

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Команда выступает в португальской Сегунде, где после 3 туров находится на 13 строчке из 18 возможных.

Предыдущим клубом Корзуна был представитель чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех, где выступает украинский голкипер Максим Коваль.

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