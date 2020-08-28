Болельщики Динамо имеют возможность выбрать своего фаворита в голосовании за лучшего футболиста "бело-синих" в августе. Проголосовать можно на клубном Telegram-канале киевлян.

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Среди претендентов на почетное признание – Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Владислав Супряга, Карлос де Пена и Сергей Сидорчук.

Напомним, Мирча Луческу удачно начал новый сезон у руля киевского клуба, разгромив Олимпик (4:1) в первом туре УПЛ, и преодолев Шахтер в Суперкубке Украины (3:1).

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