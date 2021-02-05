Динамо не согласилось с предложением ФК Даллас насчет трансфера Карлоса Де Пены. Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло в своем Twitter, киевляне оценивают своего легионера в 3 млн долларов.

Динамо получило предложение по трансферу Де Пены от еще одного клуба МЛС, – журналист

В эксклюзивном комментарии "Футбол 24" Мерло добавил, что клубы продолжают переговоры, которые обещают быть долгими. Добавим, что к Карлосу уже был интерес из Америки – на него претендовал Сан-Хосе.

Контракт 28-летнего футболиста с Динамо действует до конца 2021, поэтому летом встанет вопрос о будущем уругвайца. В текущем сезоне Карлос Де Пена провел за киевлян 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021