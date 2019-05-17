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Динамо отказалось подписывать болгарского хавбека Илиева

17 мая 19:58 335 Читати українською
Динамо отказалось подписывать болгарского хавбека Илиева
Илиян Илиев / соцсети

Полузащитник Илиян Илиев не будет выступать в составе киевского Динамо.

Киевское Динамо отказалось от услуг молодого болгарского полузащитника Илияна Илиева, сообщает Динамомания.

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19-летний хавбек выступал в молодежном составе португальской Академики и является сыном известного болгарского футболиста Илияна Илиева-старшего.

Динамо после 28 туров находится на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 62 очка.

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