Один из лучших нападающих Серии А в свое время мог оказаться в УПЛ.

Форвард Фиорентины Душан Влахович находится сегодня на радарах большинства топ-клубов. Цена за 21-летнего "сербского Левандовски" колеблется в пределах 100 млн евро. Тем интереснее тот факт, что несколько лет назад нападающий мог оказаться в чемпионате Украины.

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По сообщению Telegram-канала Динамо Киев Inside, в 2017 году скауты Динамо, отслеживающие игроков на Балканах, предлагали руководству "бело-синих" приобрести Влаховича у Партизана за 1 млн евро. Посредники были готовы вступить в немедленные переговоры с белградцами. Боссам киевлян цена за 17-летнего форварда показалась завышенной и от трансфера решили отказаться.

К слову, в текущем сезоне Душан в 23 матчах за Фиорентину забил 19 голов и отдал 3 результативных передачи. В бомбардирской гонке Серии А он лишь на один мяч отстает от Чиро Иммобиле из Лацио (17 голов). Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

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