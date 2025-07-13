Динамо больше не рассматривает вариант с трансфером защитника софийского ЦСКА Лумбарда Делловы, сообщает инсайдер Александр Иванченко на своей странице в социальной сети Х.

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Как отмечает AlbanianScout, клаусула игрока составляет всего 1 миллион евро – ЦСКА пытается договориться с игроком об улучшении условий, чтобы сохранить его в своем составе.

По информации источника, 26-летний косовар был среди кандидатов на усиление обороны, однако выбыл из списка приоритетов и сейчас близок к переходу в турецкий клуб (среди заинтересованных – Коджаелиспор и Ризеспор).

Переговоры Динамо по другому потенциальному новичку – Салифу Сумы – возобновятся после того, как его азербайджанская Зира сыграет против хорватского Хайдука в квалификации Лиги конференций. Transfermarkt оценивает гвинейца в 1,2 млн. долларов.

Central defender — current priority for Dynamo Kyiv.

Talks for Salifou Soumah will resume after Zira play Hajduk Split in the Conference League qualifiers — Alex Ivanchenko (@OlexanderIvanc2) July 12, 2025

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