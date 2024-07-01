Накануне в СМИ появилась информация о якобы интересе Динамо к защитнику польского Шленска Лукашу Бейгеру. По информации Telegram-канала "Футбол с вертолета", фамилия 22-летнего футболиста всплыла с подачи известного украинского агентства, которое предложило его киевлянам и пыталось продвинуть его кандидатуру.

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Однако игрок не понравился селекционной службе Динамо, особенно его способность к физической борьбе и борьбе на втором этаже. Никаких официальных предложений киевский клуб не делал и этот трансфер маловероятен.

Отмечается, что польская пресса специально раздувает этот интерес, ведь в нем заинтересованы как агенты, так и Шленск, который хочет продать защитника и с помощью искусственного ажиотажа стремится поднять цену на Лукаша.

Напомним, Бейгер с 2018 по 2021 гг. находился в академии Манчестер Юнайтед. С января 2021-го выступает за Шленск, где стал одним из лидеров команды. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

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