С нового сезона реализация билетов на домашние матчи Динамо будет происходить исключительно в онлайн-режиме (электронный билет) на уполномоченных ресурсах, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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При покупке тикета лицо должно указать в специальных графах свое имя и фамилию, что будет визуально отображено на входном билете. Пропуск без указания в ней личных данных (ФИО, данные паспорта и номер телефона) будет считаться недействительным. Кроме того, непосредственный проход зрителя с приобретенным билетом будет возможен только после предъявления им документа, удостоверяющего личность зрителя.

Указанные изменения направлены на улучшение качества обеспечения комфорта и безопасности зрителей, усиления борьбы с лицами, которые систематически совершают правонарушения на территории стадиона. Кроме того, обновлены системы видеонаблюдения НСК Олимпийский и клубного стадиона, а также внедряется система автоматической видеофиксации правонарушений.

Напомним, первый домашний поединок Динамо проведет 1 августа в рамках 2-го тура УПЛ. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет дебютант элитного дивизиона – ровенский Верес. Билеты на матч можно приобрести на Esport.in.ua. Стоимость пропусков – от 50 до 650 гривен.

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