Тренерский штаб Динамо во главе с Мирчей Луческу решил не проводить спарринги во время перерыва на матчи сборных, объясняя это отсутствием большого количества футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

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Игроки сборной Украины должны вернуться в лагерь киевлян 14 октября – после матча с Испанией. Легионеров, которые защищают цвета своих национальных команд (Кендзера, Вербич, Родригес), ожидают позже.

Напомним, уже 17 октября Динамо сыграет в УПЛ против Руха, а 20-го подопечные Луческу будут принимать Ювентус в рамках Лиги чемпионов.

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