Динамо отказалось от трансфера центрального защитника Форталезы Брайана Себальоса, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, это произошло по двум причинам. Согласно первой, Динамо договорилось с Форталезой и с игроком в целом, но уже в Киеве у отца Брайана возникли новые прихоти. С ними можно было бы работать, если бы не вторая причина.

Информация Игоря Бурбаса о трудностях Себальоса с медицинским обследованием не соответствует действительности. Колумбиец полностью и без нареканий прошел осмотр врачей. Однако, Динамо не устраивает его фактура. Александру Шовковскому нужен профиль атлетического, высокого центрального защитника с хорошим первым пасом. Зато реальная антропометрия Себальоса (182 см, 74 кг) явно не соответствует первым двум требованиям главного тренера Динамо. К слову, на Transfermarkt рост игрока – 189 см.

Отмечается, что у Динамо есть, как минимум, один запасной вариант на случай срыва трансфера Себальоса.

Напомним, что Брайан выступал на правах аренды за Атлетико Хуниор в прошлом сезоне, где провел 20 поединков и забил один гол. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

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