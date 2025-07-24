Киевское Динамо не рассчитывает на защитника Александра Сироту и полузащитника Самба Диалло,

Тренерский штаб Динамо принял такое решение после оценки потенциала и возможностей этих футболистов, сообщает ТаТоТаке.

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Причины отказа от услуг Диалло и Сироты являются чисто спортивными: результаты привлечения к тренировочному процессу, скорость, понимание принципов тренеров Динамо и уровень игроков в целом.

Напомним, в прошлом сезоне Александр Сирота и Самба Диалло выступали на правах аренды в чемпионате Израиля. Сирота играл за Маккаби Хайфа, всего 25-летний защитник провел там 26 матчей и забил 2 гола. Контракт украинца с Динамо завершается 30 сентября 2025 года.

Самба Диалло в прошлом сезоне сыграл 19 матчей за Хапоэль Иерусалим и отметился тремя забитыми мячами. Контракт 22-летнего сенегальца с "бело-синими" действует до конца 2026 года.

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