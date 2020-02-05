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Динамо отказалось от 5 млн долларов за Дерлиса Гонсалеса, – СМИ

10:46 29 Читати українською
Динамо отказалось от 5 млн долларов за Дерлиса Гонсалеса, – СМИ
Дерлис Гонсалес / Сайт Сантоса

Динамо отказалось от продажи форварда Дерлиса Гонсалеса, который сейчас играет за Сантос на правах аренды.

Олимпия Асунсьон предлагала киевлянам 5 млн долларов за парагвайца, информирует FootballHub.

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Сумма была рассчитана на четыре транша, а игрок должен был подписать контракт на 5 лет. Впрочем, Динамо отказалось отпускать Гонсалеса на таких условиях. Арендное соглашение 25-летнего форварда с Сантосом рассчитано до лета, только после этого киевский клуб будет искать легионеру новую команду.

Напомним, Гонсалес перешел из Базеля в Динамо летом 2015 года, тогда "бело-синие" заплатили швейцарцам около 9,5 млн евро.

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