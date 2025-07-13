Полузащитник Динамо Роман Саленко получит шанс проявить себя в Заре.

20-летний атакующий хавбек Роман Саленко ближайший сезон проведет в составе Зари, сообщает ТаТоТаке. По информации источника, клубы согласовали арендное соглашение без права выкупа.

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Молодой игрок в прошлом году дебютировал за основную команду Динамо, приняв участие в четырех поединках – по два в УПЛ и Лиге Европы.

Значительно больше игровой практики Саленко получал в молодежном чемпионате, где за команду U-19 провел 26 матчей, отметившись 5 голами и 10 результативными передачами.

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