Динамо отдаст сына легенды в другой клуб УПЛ – стороны уже согласовали условия подписания
13 июля 08:00 - Читати українською
Полузащитник Динамо Роман Саленко получит шанс проявить себя в Заре.
20-летний атакующий хавбек Роман Саленко ближайший сезон проведет в составе Зари, сообщает ТаТоТаке. По информации источника, клубы согласовали арендное соглашение без права выкупа.
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Молодой игрок в прошлом году дебютировал за основную команду Динамо, приняв участие в четырех поединках – по два в УПЛ и Лиге Европы.
Значительно больше игровой практики Саленко получал в молодежном чемпионате, где за команду U-19 провел 26 матчей, отметившись 5 голами и 10 результативными передачами.
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