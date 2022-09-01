Клубы согласовали переход Дениса Антюха. Вингер стал полноценным игроком Зари и подписал контракт на 3 года, сообщает официальный сайт луганцев. Вместе с ним окончательно переходит и Роман Вантух. Защитник отбегал за Зарю несколько недель в аренде, а теперь подписывает соглашение на 4 года.

Динамо объявило о трансфере Кабаева

Вчера Динамо оформило трансфер Владислава Кабаева, на место которого и приходит Антюх. Он также может покрывать оба фланга атаки. Период 25-летнего вингера в Динамо тяжело назвать успешным – всего 164 минуты на поле и без результативных действий за прошлый сокращенный сезон.

Напомним, Заря начала УПЛ с 2 побед, а вот киевляне оконфузились разгромным поражением от СК Днепр-1.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте