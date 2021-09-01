Динамо отдало еще одного игрока Черноморцу
23:05 - Читати українською
Динамо продолжило свое крайне тесное сотрудничество с Черноморцем.
Защитник Роман Вантух пополнил состав одесского клуба на официальном сайте УПЛ.
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Это уже 15-й игрок, который в текущее межсезонье перебрался из Динамо в Черноморец. В прошлом сезоне Вантух защищал цвета Александрии. Защитник провел 20 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 ассистами.
Напомним, Черноморец набрал 4 очка в стартовых 6 турах УПЛ. Подопечные Мороза идут на 14-й строчке.
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