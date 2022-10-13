Динамо отчиталось о помощи воинской части ВСУ
Киевский клуб продемонстрировал, как способствует победе Украины над российскими оккупантами.
Динамо на своем официальном сайте сообщило, что клуб отправил воинам ВСУ вещи, необходимые для преыбывания на передовой линии.
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Отмечается, что к "бело-синим" обратились представители воинской части А4049. Руководство клуба оперативно отреагировало на обращение и нужные вещи уже находятся в распоряжении наших защитников.
Воины, в свою очередь, поблагодарили Динамо и отчитались фотографией с полученной помощью.
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