Киевский клуб продемонстрировал, как способствует победе Украины над российскими оккупантами.

Воины ВСУ с вещами, которые передало руководство Динамо / фото: ФК Динамо

Динамо на своем официальном сайте сообщило, что клуб отправил воинам ВСУ вещи, необходимые для преыбывания на передовой линии.

Шевченко встретился с семьями украинских ультрас – легенда пожертвовал 400 тысяч гривен в фонд "Трибуна Героев"

Отмечается, что к "бело-синим" обратились представители воинской части А4049. Руководство клуба оперативно отреагировало на обращение и нужные вещи уже находятся в распоряжении наших защитников.

Воины, в свою очередь, поблагодарили Динамо и отчитались фотографией с полученной помощью.

Зеленский ввел санкции против экс-президента Металлиста – активы олигарха в Украине будут заблокированы на 10 лет