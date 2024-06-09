Динамо остановилось в "разграблении" СК Днепр-1 – за кандидата в сборную Украины сошлись Шахтер и Карпаты
Лидеры СК Днепр-1 остаются лакомым кусочком для многих клубов УПЛ.
“Центрбек Динамо нужен, но я не слышал о серьезной заинтересованности в Сватке. О серьезном интересе из МЛС я слышал. О Динамо не слышал.
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Так же не слышал об интересе к Сарапию. Его фамилия всплывала в контексте двух других клубов УПЛ – Шахтера и Карпат. По крайней мере об этом я знаю, а вот об интересе Динамо к Сарапию ни разу не слышал", – поделился Вацко в эфире Вацко on air.
Напомним, Динамо уже успело приобрести из СК Днепр-1 хавбека Александра Пихаленка. Днепряне испытывают финансовые трудности, поэтому открыты к дальнейшей продаже лидеров.
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