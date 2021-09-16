Динамо на своем официальном сайте объявило, что на НСК Олимпийский откроется специальный вход для детей до 14 лет.

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Отмечается, что вход через него бесплатный, однако детей должны быть вместе с родителями или сопровождающими лицами, которые, в свою очередь, должны приобрести билет на поединок. На трибунах НСК Олимпийский ребенок может занять свободное место на секторе у родителей или сопровождающих лиц в соответствии с их приобретенными билетами.

Акция начнется уже в матче против Александрии, который состоится 18 сентября, начало в 19:30.

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