Динамо организовало экскурсию для детей воинов АТО

Динамо пригласило к себе в гости детей солдат, которые защищают нашу Родину на Востоке.

Инициатором экскурсии стал Киевский городской центр помощи участникам АТО, информирует сайт клуба. Дети посетили стадион имени Валерия Лобановского, памятник Метру и фанатский клуб Динамо, где все были поражены уникальной коллекцией фанатских шарфов и игровых футболок команд со всего мира, которые противостояли киевлянам.

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"Спасибо за проведенную экскурсию – дети в восторге. Конечно, все они болеют за Динамо, а некоторые еще и занимаются футболом. Надеюсь, это будет хорошей мотивацией для них настойчивее заниматься спортом. Мы уже не первый год сотрудничаем с фан-клубом Динамо в разных направлениях и, надеюсь, будем и в дальнейшем дарить приятные эмоции нашим героям и их близким", – подчеркнула Юлия Цепун, организатор мероприятия от Киевского городского центра помощи участникам АТО.

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