В преддверии матча состоялась дружеская встреча Игоря Суркиса, Жоана Лапорты, а также официальных лиц УЕФА, сообщает сайт киевского клуба.

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Президенты обменялись статуэтками с эмблемами своих команд. На ужине обсудили ряд важных вопросов. Проблемы испанского и украинского футбола, влияние пандемии на развитие клубного футбола в Европе, экономическая ситуация европейского футбола в нынешних условиях – эти и другие темы звучали в разговорах Суркиса, Лапорты и клубных менеджеров.

Напомним, поединок на НСК Олимпийский стартует в 22:00. Предыдущая встреча между Барселоной и Динамо завершилась минимальной победой каталонцев на Камп Ноу (1:0).

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