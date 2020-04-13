Динамо опровергло информацию о завершении карантина в клубе – все ограничения остаются

Вадим Евтушенко, помощник Алексея Михайличенко в тренерском штабе Динамо, прокомментировал информацию о завершении карантина в клубе.

Никаких изменений в тренировочном процессе команды пока не планируют, заверил специалист в комментарии Footboom.

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Некоторые игроки Динамо продолжают занятия на клубной базе, но группами не более двух человек. Футболисты и раньше имели такую возможность, поэтому о полном завершении карантина речи не идет. Но вчера журналист 2+2 Игорь Цыганык написал в Twitter, что с понедельника "бело-синие" будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе Динамо.

Напомним, официальным решением карантин в киевском клубе был продлен до 24 апреля, однако не все игроки разъехались по домам.

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