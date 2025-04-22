"На 90% мы определились с местом проведения еврокубковых матчей в новом сезоне. Это – Польша. Скорее всего, Люблин. Там, где мы играли прошлую квалификацию Лиги чемпионов.

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Если это будет Лига чемпионов, будем ли играть в Варшаве? Может и Варшава. Многое будет зависеть от того, какие польские команды попадут в еврокубки. Здесь очень сложное решение. Но мы очень устали от наших маршрутов. У меня есть большая надежда, что война может закончиться, и мы будем играть дома.

Почему Люблин – удачное логистическое решение? Я не вижу другого решения. Там очень хороший стадион. Договорились с президентом клуба, что мы вложим средства в газон, чтобы он был лучшим. Единственное, что беспокоит, это если мы будем играть в январе, то погодные условия там такие же, как в Украине", – рассказал Суркис в интервью ТаТоТаке.

Напомним, прошлого сезона Динамо проводило матчи квалификации к Лиге чемпионов в польском Люблине, а вот групповой этап Лиги Европы проводило на Фолькспаркштадионе в немецком Гамбурге.

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