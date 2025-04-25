Киевское Динамо выбрало стадион, на котором будет принимать своих соперников в еврокубках в сезоне 20205/26. Дислокацией "бело-синих" станет стадион Люблин Арена в польском городе Люблин.

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По сообщению пресс-службы стадиона, стороны уже подписали контракт на организацию поединков в рамках еврокубков. Подробности, включая даты матчей, будут объявлены после их официального одобрения УЕФА.

Напомним, Арена Люблин – домашний стадион футбольного клуба Мотор, выступающего в польской Экстраклясе. Именно его Динамо использовало в текущем сезоне, сыграв здесь три матча квалификации Лиги чемпионов – против сербского Партизана, шотландского Рейнджерс и австрийского Зальцбурга. Домашние матчи групповой стадии Лиги Европы киевляне проводили в немецком Гамбурге.

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