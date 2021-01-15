Главный тренер Динамо Мирча Луческу выбрал футболистов, которые отправятся в ОАЭ.

Румынский специалист взял на первый этап сборов 30 игроков, сообщает официальный сайт клуба. Сегодня в 8:00 делегация киевлян взяла курс на Объединенные Арабские Эмираты, которые были выбраны местом проведения первого этапа сборов.

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Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Белуце, Вербич, де Пена, Дуэлунд.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.

Отметим присутствие в списке Владислава Ваната. Форвард является лучшим бомбардиром команды U-21 – 11 голов в 12 матчах первой половины сезона. А вот Костевич, Бурда и Русин продолжают залечивать травмы, поэтому с командой не полетели.

Динамо планирует провести в ОАЭ 3-4 спарринга. Два соперника киевлян уже известны – варшавская Легия (18 января) и солигорский Шахтер Романа Григорчука (21 января).

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