Динамо в рамках первого сбора в Объединенных Арабских Эмиратах проведет контрольный поединок с Аджманом, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Жерсон накручивает, Леднев забивает – как Динамо запугивает первого спарринг-партнера в ОАЭ

Третий спарринг подопечных Луческу запланирован на пятницу, 22 января, в 16:15 по киевскому времени. Аджман является представителем местной лиги. Команда идет на 13-й позиции и борется за выживание, набрав лишь шесть очков после 13-ти туров.

Заметим, уже сегодня, 18 января, киевляне проведут первый товарищеский матч против варшавской Легии. Начало в 15:00. Вторым соперником на сборах будет солигорский Шахтер Григорчука. Также запланирован еще один спарринг, о деталях которого Динамо сообщит в ближайшее время.

Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори